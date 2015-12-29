Büyük kriz izin almadan ülkesine gitti

Konyaspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı sert müdahale ile kırmızı kart gören Baladz Dzsudzsak'ın izin almadan tatil için ülkesine döndüğü iddia ediliyor

29 Aralık 2015 Salı 08:09