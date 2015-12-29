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Büyük kriz izin almadan ülkesine gitti

Konyaspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı sert müdahale ile kırmızı kart gören Baladz Dzsudzsak'ın izin almadan tatil için ülkesine döndüğü iddia ediliyor

Büyük kriz izin almadan ülkesine gitti
  Konyaspor ile oynanan karşılaşmada yaptığı sert müdahale ile kırmızı kart gören Baladz Dzsudzsak'ın izin almadan tatil için ülkesine döndüğü iddia ediliyor
Bursaspor'un, Konyaspor ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Macar futbolcu Baladz Dzsudzsak'ın salı günü yapılan antrenmanın ardından izinsiz olarak ülkesine gittiği iddia edildi.

Yeşil-beyazlı takımda Balazs Dzsudzsak, sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve şuana kadar istenilen performansı gösteremeyen Dzsudzsak'ın izinsiz olarak ülkesine gittiği ortaya çıktı. Para cezası verildiği iddia edilen oyuncuyla alakalı çarşamba gününden bu yana noter tespiti yapıldı.

ÜLKESİNDE YILIN SPORCUSU SEÇİLDİ

Öte yandan Bursaspor'da istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayan Macar futbolcu ülkesinde düzenlenen Megyei Prima Ödüllerinde yılın sporcusu seçildi. - BURSA
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Anahtar Kelimeler:
BursasporKonyasporBaladz Dzsudzsak
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