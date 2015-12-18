Büyük hayal kırıklığı Robin van Persie'de o isimler arasında

Spor Toto Süper Lig ve Avrupa kulüplerinin sezon başında büyük umutlarla ve yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattığı yıldız golcüler, çıktıkları maçlarda etkisiz oyunlarıyla taraftarını üzdü.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle İngiliz temsilcisi Manchester United'tan 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Hollandalı yıldız Robin van Persie, ligde ve Avrupa arenasında çıktığı 22 maçta 6 kez fileleri havalandırabildi.

Milli takıma seçilmedi

Dünyaca ünlü golcü, düşük performansı sebebiyle Hollanda Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti.

Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) elemelerinde A Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve Türkiye'nin ardından 4. olarak final vizesi alamayan Hollanda'nın son maçlarındaki kadrosunda, formsuzluğu gerekçesiyle 32 yaşındaki golcüye yer verilmedi.

Trabzonspor'un İngiliz temsilcisi Hull City'den transfer ettiği Senegalli golcü Dame N'doye de bu sezonki düşük performansıyla beklentilerin uzağında kaldı.

Ligde 11 karşılaşmada forma giymesine rağmen henüz ağları havalandıramayan 30 yaşındaki santrfor, takımı adına tek golünü Türkiye Kupası'nda bu hafta Nazilli Belediyespor karşısında attı.

De Sutter gole hasret

Süper Lig'de hayal kırıklığına yol açan bir başka ismi ise Bursasporlu Tom De Sutter oldu.

De Sutter, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde geçen sezon Belçika ekibi Club Brugge'e elenerek Avrupa arenasına veda ettiği maçlarda siyah-beyazlı takıma karşı gösterdiği üstün performansla Türk kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Sezon başında yeşil-beyazlı kulübe imza atan 30 yaşındaki santrfor, ligde 10 maçta oynamasına rağmen henüz golle tanışamadı.

Martinez eski günlerini aratıyor

Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa arenasında da yüksek bonservis bedelleri ödenmesine rağmen yeni takımlarında beklentileri karşılayamayan yıldız golcüler bulunuyor.

İspanya'dan Atletico Madrid, Portekiz ekibi Porto'dan 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Jackson Martinez'den beklediği performansı henüz bulamadı.

Geçen sezon Porto formasıyla 32 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki Kolombiyalı golcü, bu sezon yeni takımında ise 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol kaydedebildi.

Liverpool umduğunu bulamadı

Sezon başında 46,5 milyon avro karşılığında Aston Villa'dan Christian Benteke'yi, 41 milyon avroya ise Hoffenheim'den Roberto Firmino'yu kadrosuna katan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, bu transferlerden beklediği verimi alamadı. İngiliz ekibinde 16 maça çıkan Benteke 4 kez fileleri havalandırırken, Firmino ise 19 karşılaşmada bir kez ağları sarstı.

Premier Lig'de 15 puanla 16. sırada yer alarak zirve mücadelesinin uzağında kalan son şampiyon Chelsea de bu sezon renklerine bağladığı golcülerden beklediği performansı alamadı.

Barcelona'nın İspanyol forveti Pedro Rodriguez'i 27 milyon avro bonservis bedeli, Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yu ise 8,3 milyon avro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katan Chelsea, iki golcüsü ile ligde 2 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Martial durdu

Manchester United'ın, sezon başındaki transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna 50 milyon avro karşılığında kattığı 20 yaşındaki forvet oyuncusu Anthony Martial ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremedi.

İngiliz temsilcisiyle çıktığı ilk lig maçında Liverpool'a bir, ikincisinde ise Southampton'a 2 gol atan Fransız futbolcu, çıktığı diğer 9 karşılaşmada ise ağları havalandırma başarısı gösteremedi.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın, Manchester City'den kiralık kadrosuna kattığı Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko da beklenen form grafiğini yakalayamadı.

Roma'nın ligdeki 14 karşılaşmasında forma giyen 29 yaşındaki santrfor, ağları 3 kez sarsabildi.

Futbolda bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Fenerbahçeli Robin van Persie, Trabzonsporlu Dame N'doye ve Atletico Madridli Jackson Martinez gibi golcüler, düşük performanslarıyla beklentileri karşılayamadı.