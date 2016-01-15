Büyük deprem maça çıkmadan istifa etti

PTT 1. Lig ekiplerinden Vartaş Elazığspor'un devre arasında anlaştığı teknik direktör Kemal Özdeş, sözleşme imzalamadan kulüpten ayrıldı.





TRANSFER YASAĞININ GELMESİ ETKİLİ OLDU

Vartaş Elazığspor'a devre arasında katılan Teknik Direktör Kemal Özdeş, sözleşme imzalamayarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Özdeş yaptığı yazılı açıklamada," Başkanımın, Vartaş Elazığspor'un Teknik Direktörlüğü için teklifini büyük bir heyecanla kabul etmiştim. İkinci yarı için kadro planlaması yaparken 5 oyuncu transfer etmeyi düşündük, fakat ben kampa katıldıktan iki gün sonra 2 dönem transfer yasağı geldi. Hemen bizden ayrılmak isteyen oyuncuları geri çağırdık. Bu süreçte kadromuzda tutmayı istediğimiz Serdar Özbayraktar'ı tutamadık. Yabancı oyuncularımızdan Tom ve Cleyton dışında tüm oyuncularımız kampa katıldı ve çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligin ilk yarısında bu futbolcular bu takımı lider yapmıştı ve ikinci yarıda da aynı başarıyı göstereceğine inancım tamdı. Ancak futbolcularımızın ligin ilk yarısından kalma maddi problemleri çözülememesi takımımın motivasyonunu bozdu. Bu problemlerin çözülmesi için son ana kadar bekledim. Başkanımız maddi problemleri çözmek için büyük çaba sarf ederken yalnız kaldığı düşüncesindeyim. Son ana kadar sözleşme imzalamadım. En son dün gece başkanımıza sözleşme imzalamayacağımı ifade ettim. Büyük ümitlerle geldiğim Vartaş Elazığspor'dan ayrılmak zorunda kaldım. Tüm Elazığ ve Elazığspor camiasının beni anlayışla karşılayacağını umuyorum. Elazığspor büyük bir camia ve büyük bir takım. Elazığ halkı Vartaş Elazığspor için kenetlenirse başarılı olacağına inanıyorum. Vartaş Elazığspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

TAKIM İLHAN AYDIN'A EMANET

Vartaş Elazığspor Kulübü'nden de Özdeş'in ayrılığı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada," 4 Ocak 2016 tarihinde anlaşma sağladığımız ve Antalya kampımıza katılan Teknik Direktör Kemal Özdeş sözleşme imzalamayarak kulübümüzden ayrılmıştır. Teknik Direktör Kemal Özdeş'e ve ekibine bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Yeni bir Teknik Direktör ile anlaşılıncaya kadar takımımızın başında Gençlik ve Gelişim Teknik Sorumlumuz ilhan Aydın yer alacaktır" denildi.