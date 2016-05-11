Bütün Kulüpler Ousmane Dembele'yi İstiyor!

Rennes formasıyla Ligue 1'de fırtına gibi esen Ousmane Dembele için devreye giren son takımlar Liverpool ve Dortmund...

Bu sezon Ligue 1'de 12 gol atarak ''yılın genç futbolcusu'' seçilen Ousmane Dembele için Bayern Münih ve Barcelona'nın devrede olduğu uzun süredir iddia ediliyordu. Hatta Barcelona Sportif Direktörü Roberto Fernandez ve yardımcısı Rennes-Nantes maçını Roazhon Park'ta takip ederek 18 yaşındaki futbolcu hakkındaki raporlarını teknik ekibe bildirdiler.

Profesyonel olarak geçirdiği ilk sezonunda izleyenleri büyüleyen Dembele için devreye giren son iki takım Liverpool ve Borussia Dortmund oldu. Alman ekibinin oyuncunun annesi ve temsilcilerine tesisleri gezdirmesinde sonra 18 yaşındaki forvetin Dortmund'a gideceği düşünülmeye başlandı.

Klopp faktörü devrede

Kulübü Rennes'in bonservisi için 35 milyon euro talep ettiği oyuncunun peşine düşen son takım Liverpool oldu. Guardian'ın haberine göre Jurgen Klopp, eski takımı Dortmund'la anlaşmaya çok yakın olan oyuncuyla telefonla görüştü ve ikna çalışmalarına başladı.

Ligue 1 tarihinde 10 gol barajını geçen en genç isim olarak Thierry Henry'nin rekorunu kıran Dembele'nin bu yaz transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Avrupa'nın hangi devine gideceği hâlâ gizemini koruyor...