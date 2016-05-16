Bursaspor’un Teksas Tribünü Umre Ziyaretinde!

Bursaspor 'un taraftar grubu Teksas üyesi 76 kişi, belediyelerin ve iş adamlarının katkılarıyla umreye gönderildi.

Bursaspor’un ateşli taraftar grubu Teksas, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 76 taraftarını umreye gönderdi. Doğanbey Otoparkı’nda toplanan taraftarları, aileleri helalleşerek yolcu etti. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan dua ile otobüslere bindirilen taraftarların heyecanlı oldukları gözlendi. Ayrıca uğurlama törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar katıldı.

KURTULAN: "76 KİŞİ UMREYE GİDİYORUZ"

Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan, 2007 yılından bu yana umreye gittiklerini ifade ederek, “Bu sene Teksas tribünü olarak umreye 76 kişi gidiyoruz. Allah kabul etsin. Seneye inşallah 100 kişi gideriz. Bu sene gidenlerin çoğu genç. Bu organizasyonu 2007 yılından beri sürdürüyoruz. İnşallah ömür boyu devam edecek. Orada 8 gün Mekke, 5 gün Medine olmak üzere 13 gün kalacağız. Taraftarlarımızı götürüp hem tribünleri iyileştirmeyi, hem de Bursa’ya faydalı olmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

DÜNDAR: "ÇOK GÜZEL BİR FAALİYET"

Farklı bir organizasyon düzenlendiğini ifade eden Dündar ise, "Bursaspor taraftarları bir araya geldi. 76 kişi umreye gidiyor. Bu çok güzel faaliyet. Bu kardeşlerimizin orada güzel bir şekilde vazifelerini yerine getireceklerdir. Orada ülkemize, Bursamıza ve Bursasporumaza dua edeceklerdir" diye konuştu.

Örnek bir projeye imza atıldığını ifade eden Karlık ise, "Milletimizin birlik ve beraberliği için sporun kardeşliği için güzel ibadetler yapacaklar" şeklinde konuştu.