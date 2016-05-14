Bu sezon sakatlığı sebebiyle 10 karşılaşmada forma giyemeyen Serdar, tedavisini bir süredir İstanbul'da sürdürüyordu. Özel bir hastanede tedavi gören milli oyuncunun takım arkadaşlarının maçlarını televizyondan dahi takip etmediği ortaya çıktı.
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Bursaspor'lu Serdar Aziz Satılığa Çıkarıldı
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Bursaspor takım kaptanı Serdar Aziz için yeşil beyazlı ekip yöneticilerinden transfer izni verildi. Gerçekleştirilecek olan görüşmelerin ardından anlaşmas sağlanması halinda Aziz, Fenerbahçe forması giyecek.
14 Mayıs 2016 Cumartesi 17:43
ALACAKLARINI TAHSİL ETTİ
Önceki gün menajeri Haluk Canatar ile birlikte Özlüce Tesisleri'ne gelen ve geçmiş dönem alacaklarını tahsil eden Serdar Aziz'in Bursaspor'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'da kaptan Serdar Aziz bu tavrı ile yönetimin ve teknik heyetin tepkisini çekerken, yeşil-beyazlı kulüp de milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Genç isim Bursaspor'dan yıllık 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alıyor.
GENÇ OYUNCULARA ‘GİDİN' UYARISI YAPTI
Bursaspor Serdar Aziz'in fiyatını belirledi
7 sezondur Bursaspor forması giyen Serdar'ın takımdaki genç isimlere sık sık, ‘Size daha iyi para veren kulüp olursa hiç düşünmeden gidin' şeklinde uyarılarda bulunduğu da bildirildi.
BURSASPOR YÖNETİMİ TEPKİLİ
Serdar Aziz'in bu davranışları Bursasporlu idarecileri de çileden çıkardı. Takımının maçlarını televizyondan dahi takip etmediği ve Bursa'da oynanan Galatasaray karşılaşması sırasında Florya'da bulunduğu bilgisine ulaşan yöneticilerin yıldız isim için önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE
Ortaya atılan iddiaların aksine Serdar için Bursaspor Kulübü'ne henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı bildirilirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan milli yıldızın bonservis bedeli için önümüzdeki günlerde yönetim kurulu kararıyla bir rakam belirleneceği öğrenildi.
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