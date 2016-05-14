Bursaspor'lu Serdar Aziz Satılığa Çıkarıldı

Bu sezon sakatlığı sebebiyle 10 karşılaşmada forma giyemeyen Serdar, tedavisini bir süredir İstanbul'da sürdürüyordu. Özel bir hastanede tedavi gören milli oyuncunun takım arkadaşlarının maçlarını televizyondan dahi takip etmediği ortaya çıktı.

ALACAKLARINI TAHSİL ETTİ

Önceki gün menajeri Haluk Canatar ile birlikte Özlüce Tesisleri'ne gelen ve geçmiş dönem alacaklarını tahsil eden Serdar Aziz 'in Bursaspor 'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'da kaptan Serdar Aziz bu tavrı ile yönetimin ve teknik heyetin tepkisini çekerken, yeşil-beyazlı kulüp de milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Genç isim Bursaspor'dan yıllık 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alıyor.

GENÇ OYUNCULARA ‘GİDİN' UYARISI YAPTI

Bursaspor Serdar Aziz'in fiyatını belirledi

7 sezondur Bursaspor forması giyen Serdar'ın takımdaki genç isimlere sık sık, ‘Size daha iyi para veren kulüp olursa hiç düşünmeden gidin' şeklinde uyarılarda bulunduğu da bildirildi.

BURSASPOR YÖNETİMİ TEPKİLİ

Serdar Aziz'in bu davranışları Bursasporlu idarecileri de çileden çıkardı. Takımının maçlarını televizyondan dahi takip etmediği ve Bursa'da oynanan Galatasaray karşılaşması sırasında Florya'da bulunduğu bilgisine ulaşan yöneticilerin yıldız isim için önümüzdeki günlerde bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.