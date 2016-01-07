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Bursasporlu Necid ve Cuenca paylaşılamıyor

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Necid ve Cuenca Katar ve İtalyan takımlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya

Bursasporlu Necid ve Cuenca paylaşılamıyor

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yabancı oyuncularından Tomas Necid ve Isaac Cuenca'ya İtalyan ve Katar takımlarından transfer teklifleri geliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlıların sezon başında Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) takımlarından ADO Den Haag'dan transferi 27 yaşındaki Tomas Necid, Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansın ardından İtalyan takımların ilgisini çekti.

Bursaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Çek milli futbolcuyu transfer etmek için İtalya'nın önde gelen 3 takımının yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldığı bildirildi. İtalyan takımlarının Necid'in bonservisi için Bursaspor Kulübüne 8 milyon avroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

Yeşil-beyazlıların, bir zamanlar Barcelona forması giyen ve geçen sezon Deportivo'da oynayan 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Isaac Cuenca'ya da Necid gibi 2 İtalyan ve bir Katar kulübünün teklifte bulunduğu ifade edildi. İtalyan ve Katar kulüplerinin Cuenca için de 4 milyon avroluk teklif sundukları bildirildi.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun de her iki oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmesini olağanüstü genel kurul sonrasında seçilecek yeni yönetime bıraktığı kaydedildi.

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Tomas NecidIsaac Cuenca
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