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Bursaspor’lu Kubilay 34 Maçta 27 Gol Attı!
Bursaspor bu yıl tam anlamıyla istediği gibi bir sezon geçirememiş olsa da oyuncuların motivasyonları yerinde, Bursaspor’un yeni yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bu sezon oynanan 34 maçta 27 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
19 Mayıs 2016 Perşembe 11:30
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında yeşil-beyazlı ekip, dün deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı. Genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla sahaya çıkan Timsah, sahadan 5-2’lik skorla galip ayrılmasını başardı. Yeşil-beyazlılarda genç golcü Kubilay Kanatsızkuş, attığı 2 golle ve gösterdiği performansıyla teknik heyetten tam not aldı.
GENÇLER IŞIK SAÇTI
U21 Ligi'nde ligi zirvede tamamlayan Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında genç isimleri sahaya sürdü. Yeşil-beyazlılarda Bünyamin Kasal, Furkan Emre Ünver, Furkan Soyalp, Mert Örnek ve Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'de sahaya çıkarken, Emirhan Aydoğan, Utku Türk ve Talha Çalışkan ise oyuna sonrada dahil oldu. Genç isimler gösterdikleri performansla taraftarlardan ve teknik heyetten tam not aldı.
KUBİLAY KANATSIZKUŞ PARLIYOR
Mersin İdmanyurdu ağlarını iki kez havalandıran 19 yaşındaki golcü isim Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon resmi maçlarda toplamda 27 gol kaydetti. Alt yaş kategorilerinde çıktığı 27 maçta 23 kez rakip fileleri havalandıran Kubilay, A takımda ise Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda görev aldığı 7 maçta 4 gol kaydetmeyi başardı.
Geçtiğimiz yıl profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncunun Bursaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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