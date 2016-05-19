Bursaspor’lu Kubilay 34 Maçta 27 Gol Attı!

Bursaspor bu yıl tam anlamıyla istediği gibi bir sezon geçirememiş olsa da oyuncuların motivasyonları yerinde, Bursaspor’un yeni yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bu sezon oynanan 34 maçta 27 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

19 Mayıs 2016 Perşembe 11:30