Bursasporlu futbolcular Timsah Arena Heyecanı Yaşıyor

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun ilk yarı son haftasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 yenerek Atatürk Stadı’na galibiyetle veda eden Bursasporlu oyuncular, yeni stadyumda oynamayı iple çektiklerini söylediler.

Yeşil beyazlı takımın golcü ismi Sercan Yıldırım, Atatürk Stadı’nda son golü attığı ve galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Sercan Yıldırım, "Güzel bir galibiyetti, takım arkadaşlarımı kutluyorum. Taraftarlarımız da sağ olsunlar, 2 maçtır iyi doldurdular stadı ve bizi desteklediler. Biz de onları mahcup etmedik. İlk yarıyı 18 puanla bitirdik. İnşallah bu galibiyet serisini devam ettirip ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Yeni stadımıza başlayacağız. Yeni statta büyük başarılar elde etmek istiyoruz." dedi.

"Bursaspor’da bu mutluluğu yaşadığı için çok mutlu olduğunu da belirten golcü oyuncu, 'Bursaspor’da şampiyonluk yaşadık ve son golü attın, forman, kramponun Bursaspor müzesinde sergilenecek, neler hissediyorsun?' şeklindeki bir soru üzerine ise "O konuda çok farklı duygular içindeyim. Müzeye koymaları, belki 40 sene sonra çocuklarımız, torunlarımız olacak, insanlar onlara bakıp beni anacak. Bu çok farklı bir duygu. Bursaspor’da bunu yaşadığım için çok mutluyum." diye cevap verdi.





"ÜST SIRALARA TIRMANMAK İSTİYORUZ"

Sercan Yıldırım, ligin ikinci yarısı için hedeflerini açıklarken ise "İyi bir kamp dönemi geçirmemiz gerekiyor. Hocamızın verdiği taktiklerin provasını orada iyi yapıp, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. 18 puan hedefimiz değildi, daha yüksekti hedefimiz. Bursaspor üst sıralara oynayacak bir takım. Biz bu mücadeleyi sürdürüp üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FATY: TİMSAH ARENA İÇİN HEYECANLANIYORUM

Tecrübeli orta saha oyuncusu Ricardo Faty ise Mersin İdmanyurdu’na karşı zor bir maç oynadıklarını belirterek, "6 yenilgiden sonra böyle bir maça çıkmak, ayrıca 1-0’dan sonra durumu 2-1’e getirmek de kolay değildi. Ama bu galibiyeti alabilecek karakteri gösterdik. Bizim için önemli olan 3 puandı, aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

Faty, ligin ikinci yarısında oynayacakları Timsah Arena Stadı için sorulan bir soruya ise "Burada çok fazla oynayamasam da bu statta oynamaktan büyük onur duydum. Çünkü bu stat, Türk futbol tarihinde önemli yeri olan bir stat. Ama şimdi Timsah Arena’da oynayacağım için heyecanlanıyorum." diye cevap verdi.

AZİZ: BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bursaspor'un başarılı sol bek oyuncusu Aziz Eraltay ise yaptığı açıklamada Torku Konyaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "İlk devre istediğimiz gibi olmadı. Bir şans buldular ve gol attılar. Biz yine mücadele ettik ve üç puan aldık son maçımızda. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bursaspor için büyük önem taşıyan tarihi bir stattaki son maçımızda taraftarımızı bizi yalnız bırakmayarak önemli bir de mesaj verdiler." dedi.

Aziz Eraltay, Süper Lig'in ikinci yarısında maçlarını oyrnayacakları Timsah Arena'da çıkacağı ilk maçı da iple çektiğini ve büyük bir heyecan yaşadığını sözlerine ekledi.