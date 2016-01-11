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Bursaspor'da can sıkıcı gelişme

Gelen haberlere göre Bursaspor'da vergi borçları nedeniyle yeni yapılacak futbolculara lisans çıkarılamayacağı iddiası endişe yarattı

Bursaspor'da can sıkıcı gelişme

 Bursaspor'un 12 milyon TL vergi borcu olduğu ve devre arasında takıma transfer edecekleri futbolculara lisans çıkartamayacağı iddia edildi.

Olay gazetesinden yer alan haberde, Batalla transferinin vergi borcuna bağlı olduğu ifade edildi. Yeşil-beyazlı takımın son 5 ay içinde KDV ve stopajdan kaynaklanan 12 milyon lira vergi borcu bulunduğu iddia edildi. Bu borç ödenmediği takdirde yeşil-beyazlı takım transfer yapamıyor. Yeşil-beyazlı takımın toplamda 38 milyon lira vergi borcu olduğu ve bu rakamın cezalarla birlikte 105 milyon liraya yaklaştığı aktarıldı.

BATALLA VE BELLUSCHİ'NİN MALİYETLERİ 7 MİLYON EURO

Öte yandan Batalla ve Belluschi'nin transfer edilmesi durumunda maliyetleri 7 milyon Euro'yu buluyor. Belluschi'ye en son 900 bin dolar teklif edilirken, Batalla'nın maliyeti bonservis parasıyla beraber 5 milyon Euro'yu buluyor. Yeşil-beyazlı takım bu iki futbolcuyu renklerine katsa bile vergi borcu bulunduğu için lisans çıkaramama durumu ile karşı karşıya. Yeni seçilecek olan yönetimin, bu durum karşısında ne yapacağı ise merakla bekleniliyor. - BURSA
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