Bursaspor’a 8 Yeni Transfer İddiası



Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mali tabloyla ilgili bilgiler veren Ay, gündemde transferin olduğunu, Bursaspor'un menfaati neyse onu yapmaya çalıştıklarını söyledi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile hangi mevkilere transfer yapılacağını konuştuklarını belirten Ay, "(Bütçemiz ne olacak? Ne kadar harcama yapabiliriz?) Bunları tartıştık. Sekiz futbolcu ile görüşme halindeyiz. Bunların 3'ü bitti, 2'sini biliyorsunuz. Diğerini yarın söyleyeceğim. Görüştüğümüz futbolcuların yüzde 90'ı bonservisi olmayan veya elinde olan futbolcular." ifadelerini kullandı.



Transfere sadece kendisinin karar vermediğini aktaran Ay, "Hep beraber futbolcuları izliyoruz, izletiyoruz. Fransa'dan 3 futbolcu izledik. 20-25 bin avroya oynayan topçu Bursaspor ismini duyunca 1,5 milyon avro istiyor. Öyle bir alışmışlar ki... Bursaspor'da 1 milyondan aşağı oynayan topçu yok. Bunu da kırmak istiyoruz.



Bizim hedefimiz var. Bizim bütçemiz KDV dahil 50-55 milyon liraaralığında olacak." diye konuştu. Başkan Ay, Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Merter Yüce ve İsmail Konuk ile ilgili eleştiriler yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "İki tane topçu aldık, dünya kadar gürültü koparıldı. Deniz Yılmaz'ı aldığımızda onun da 3 golü vardı. Deniz de kendini gösterdi.



Türkiye'nin en iyi golcülerinden bir tanesi. Aldıklarımız bunun kadar olmayacak tabi. Biz şu anda karakteri düzgün, kafayı tekmeye uzatabilecek, Bursaspor için kendini verebilecek, kılım döndü, dizim ağrıdı, 2, 3 veya 5 hafta ben oynamıyorum' demeyecek futbolcuları almaya çalışıyoruz. Elimizde sakat olan futbolculardan bahsetmiyorum tabi. Biz altyapımızdan gençlerle çalışmayı istiyoruz. Gençlerle ilgili de herkeste beklenti var. Gençlerimizin 7-8 tanesini Mersin İdmanyurdu maçında oynattık. O kadar güzel şeyler yazıldı ki. 52 tane topçumuz var. Gençlerimiz ve A takımda oynayan topçular. 5-6 tanesi Yeşil Bursa takımından gelen futbolcular var. Beş tanesini kiralıktı, geri gidecek. Geriye 46 tane futbolcu kalıyor."



"Kampa kadar transferin yüzde 95'i bitecek"

Transferleri doğru yapmaya çalıştıklarını dile getiren Ali Ay, "Bu yönetim güzel transferler yapacak. 10-15 gün içinde herkes görecek. Sizden rica ediyorum, aldığımız futbolcular kapasitesi olmayan futbolcular olabilir ama ön yargılı olmayalım. Avusturya'da yapılacak kampa kadar transferin yüzde 95'ini bitirmeyi planlıyoruz. Daha önce yapılan hataları gördüğümüz için acele ediyoruz." ifadelerini kullandı. "Transfer teklifi alan oyuncular var ama onlar için biraz zaman erken." diyen Ay, "Düşünmediğimiz topçular da inşallah giderler. Biz 7-8 oyuncu alacağız. Kimi oynatacağını karar verecek olan hoca.



Burada önemli olan rekabeti sağlayabilmek. Maliyeti az olan karakterli topçuları almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Serdar Aziz'in durumu

Serdar Aziz'in transfer olması durumunda bir stoper daha alınacağını vurgulayan Ali Ay, basın mensuplarının, "Serdar nereye gidecek?" sorusuna, "Serdar Aziz'i eve götüreceğim." şeklinde esprili yanıt verdi. Başkan Ay, Serdar Aziz'in transfer olup olmayacağının kesinleşmediğine işaret ederek, "Serdar Aziz'in gidip gitmeyeceği belli değil. Değerini bulduktan sonra gider, değerini bulmadıktan sonra Serdar Aziz bizim futbolcumuz. Burada Bursaspor'un menfaati önemli. Serdar'a değerinin biraz altında teklif geldi. Yurt içi ve yurt dışından teklif var ama takas formülü düşünmüyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.



"Gerekli adımları atmazsak Bursaspor batar"

Kulübün pilot takımı Yeşil Bursa'yı ellerinden çıkartmayı düşündüklerine değinen Ay, şunları kaydetti: "İyi bir müşteri bulursak elimden çıkacak. Bursaspor'a ağırlık vermek istiyorum. Voleybol, basketbolla ilgili sponsor veya belediyeye de devredilebilir. Bunu düşünüyoruz. Biz eğer gerekli adımları atmazsak yemin ediyorum Bursaspor batar. Bu gönül işi, topçu işi değil. 'Şampiyon olsan da olmasan da Bursasporluyuz.' diyorlar. Skora göre Bursasporlu olanlar Bursaspor'dan çekilsin.



İki, üç haftadır kombine bilet satıyoruz. Şu ana kadar 700 bilet satılmış, yazıklar olsun." Kulüp olarak çok güzel çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ay, "Bursaspor'u seven firmalar var. Belki 5 milyonluk bir sponsor daha alacağız. Bu firmaları çoğaltmaya çalışıyoruz. Benim 200 milyonum olsa bak nasıl takım kuruyorum. Herkes göbekten atıyor. Para yok, herkes transfer istiyor. 'Kombine alın', kombine yok, 'loca alın', loca yok. Bu takım nasıl yaşayacak? Gelir olsa basketbolu da voleybolu da 1. Lig'de oynatırım. İlk hedefim banka borcunu sıfırlamak. Bu paraları ödemezsek Bursaspor kurtulmaz." diye konuştu.



