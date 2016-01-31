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Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'na Havlu Attı!

Yeşil Beyazlı ekip sahasında oynadığı 2. Lig ekibi Amedspor'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'na Havlu Attı!

 Timsah Arena'da oynanan mücadelede Amedspor, yeşil beyazlı güçlü rakibini 2-1 mağlup etti.

GOLLER

20. dakikada Ercan Çapar ile 65'te Deniz Naki'nin golleri, Hamza Hamzaoğlu'nun takımı karşısında Amedspor'u çeyrek finale taşıdı. Bursaspor'un tek golü 90+4'te De Sutter'den geldi.



PROTESTO VAR

Bursasporlu taraftarlar Türk bayrakları açarak takımlarını desteklerken, arka arkaya yenilen gollerin ardından Balazs Dzsudzsak başta olmak üzere birçok futbolcuya protestolarda bulundu.



Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından oynadığı 9 resmi müsabakanın 8'ini kazanan Bursaspor, ikinci kez mağlubiyet almış oldu.
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