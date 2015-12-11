Bursaspor zaferinin ardından Mustafa Reşit Akçay soruları yanıtladı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Bursaspor'u 4-0 yendikleri maçın ardından, "Bulunduğumuz nokta yeterli değil. 18 puandayız. Ligin boyu da kısaldı, elimizden geleni yapacağız bundan sonra." dedi.

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 15. hafta açılış maçında deplasmanda 4 - 0 kazandıkları Bursaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Akçay, şunları söyledi:

"Her iki takım içinde çizgi maçıydı. Biz hem fiziksel hem psikolojik olarak iyi hazırlandık. Özellikle rakibin arkasına geçişlerde daha önce yapamadığımız final paslarını bu sefer daha iyi yaptık. Arzulu da olunca müsabakayı lehimize çevirdik.

Ama bu yeterli değil. Bulunduğumuz nokta yeterli değil. 18 puandayız. Ligin boyu da kısaldı. Elimizden geleni yapacağız bundan sonra. 4-0 galip olmamıza rağmen bu maça kadar şansla ilgili şeyler bizimle olmadı. Bir de Bursaspor ile oynuyorsunuz. Ciddiye almanız gerekir. Rakip çift forvete döndü. Bir gol bulsa belki farklı şeyler yapabilirdi. Karşımızdaki takım Bursaspor yani. Kalite var, öyle elinizi kolunuzu sallayarak bir şeyler yapamazsınız. Sonuçta rakibiniz Bursaspor."