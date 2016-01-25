Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bursaspor'un yüzü Hamza Hamzaoğlu ile gülüyor

Geçirdiği kötü günlerin ardından takımın başına Galatasaray ile yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Bursaspor'da alınan galibiyetler ile keyifler yerinde

Bursaspor'un yüzü Hamza Hamzaoğlu ile gülüyor

 Süper Lig'in ilk yarısında 6 maç üst üste mağlup olarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Bursaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından adeta şaha kalktı. Ligde son 3 maçı kazanan yeşil-beyazlılar, 7 maçtır da mağlup olmuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan Bursaspor, rakibini 3-2 mağlup ederek 24'e çıkardı. Yeşil-beyazlılarda, ligin ilk yarısında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde alınan kötü sonuçların ardından ilk yarının bitimine iki hafta kalan Hamza Hamzaoğlu göreve getirilmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 3 kupa birden kazandıran deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor'un başında çıktığı 8 resmi maçta 7 galibiyet elde ederek Timsah'ı adeta şaha kaldırdı.

7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Yalnızca göreve gelmesinden bir gün sonra takımın başında çıktığı Konyaspor karşılaşmasında mağlubiyet gören deneyimli teknik adam, bu karşılaşmanın ardından lig ve kupada sırasıyla Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, iki maç üst üste karşılaştığı Boluspor, Trabzonspor, Tepecikspor ve Gaziantepspor müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.