Bursaspor'un yüzü Hamza Hamzaoğlu ile gülüyor

Süper Lig'in ilk yarısında 6 maç üst üste mağlup olarak tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Bursaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından adeta şaha kalktı. Ligde son 3 maçı kazanan yeşil-beyazlılar, 7 maçtır da mağlup olmuyor.



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında dün deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşan Bursaspor, rakibini 3-2 mağlup ederek 24'e çıkardı. Yeşil-beyazlılarda, ligin ilk yarısında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde alınan kötü sonuçların ardından ilk yarının bitimine iki hafta kalan Hamza Hamzaoğlu göreve getirilmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 3 kupa birden kazandıran deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor'un başında çıktığı 8 resmi maçta 7 galibiyet elde ederek Timsah'ı adeta şaha kaldırdı.

7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Yalnızca göreve gelmesinden bir gün sonra takımın başında çıktığı Konyaspor karşılaşmasında mağlubiyet gören deneyimli teknik adam, bu karşılaşmanın ardından lig ve kupada sırasıyla Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu, iki maç üst üste karşılaştığı Boluspor, Trabzonspor, Tepecikspor ve Gaziantepspor müsabakalarında sahadan 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL