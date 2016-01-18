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Bursaspor-Trabzonspor maçında verilen gol itirazlar sonrasında iptal oldu

Bursaspor-Trabzonspor maçının 51. dakikasında Sivok'un attığı tartışmalı golün verilmesinin ardından saha bir anda karıştı, Trabzonsporlu futbolcuların yaptığı itiraz sonrasında hakem golü iptal etti

Bursaspor-Trabzonspor maçında verilen gol itirazlar sonrasında iptal oldu

 Süper Lig'de nefes kesen Bursaspor - Trabzonspor mücadelesinde Trabzonspor ilk 10 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakalarken, Bursaspor ilk yarıda geri gelmeyi başardı ve beraberliği yakaladı. 



51'de ortalık karıştı



Maçın 51. dakikasında ise Stoch'un ceza alanı dışından şutunda altıpasta Sivok kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından sonra ise saha içi adeta karıştı. Bursasporlular korner direğine doğru takım halinde koşarken, Trabzonsporlular ise yine takım halinde yan hakem Süleyman Özay'a doğru koştular ve sert itirazlarda bulundular. 



Bir süre sonra ise hakem Serkan Çınar kararını değiştirdi ve "gol geçersiz" dedi. Bu kararuın ardından ise Bursasporlular itiraz etti. Trabzonspor'da Aykut Demir sert itirazlarından ötürü sarı kart gördü.



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TrabzonsporBursaspor
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