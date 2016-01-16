Bursaspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle Radyodan Dinle

TİMSAH ARENA’DA YAPILACAK İLK RESMİ MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Zorlu mücadele için Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursaspor - Trabzonspor maçının Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, taraftarların "Timsah Arena" olarak adlandırdığı yeni statta oynanacağını söyledi.





Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, yeşil-beyazlı takımın, maçı yeni statta oynanıp oynanmayacağına karar vermek üzere toplandığını kaydetti.

Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda maç oynanmasına engel bir durumun bulunmadığına karar verildiğini belirten Münir Karaloğlu, "Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın güvenlik sertifikasını verdik. Bursaspor-Trabzonspor maçı yeni statta yapılacak" dedi.

Bu arada statta oynanacak ilk resmi maç için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

BATALLA’NIN İLK ANTRENMANI

Yeşil-beyazlılar Trabzonspor maçı hazırlıklarını Özlüce tesislerinde sürdürüyor.Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Battalla takımla yaptığı ilk antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından Hamza Hamzaoğlu tarafından verilen özel programa gore taktik içerikli çalışmalarda yer almayıp düz koşu yaptı. Hajime Hosagai ise sarı kart cezası yüzünden Trabzonspor maçında forma giyemecek

Peki heyecanla beklenen Bursaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta yayınlanacak?

Spor TOTO Süper Lig ekiplerinden Bursaspor – Trabzonspor karşılaşması 17 Ocak 2016 Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşecek. Maç Lig TV ekranlarından naklen yayınlanacak.