Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Transfer İstiyor!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Mersin İdmanyurdu deplasmanına çıkacak olan Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Konyaspor mücadelesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Konyaspor karşısında iyi pozisyonlar bulduk. Ancak bunları değerlendiremedik. Kazanmak istediğimiz maçı beraberlikle bitirdik. Şimdi sezonun son maçını Mersin ile oynayacağız. Onlar da oynamayan oyuncularla bu maça çıkacaktır" dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar olan ortamı değerlendiren Hamza Hamzaoğlu şunları söyledi:

"Buraya geldiğimizde durum iyi değildi. Kadro kalitesi olmasına karşın iyi sonuçlar alınamamıştı. Puan sıralamasında da iyi konumda değildik. İyi başlangıç yaptık. 5-6 maç kalana kadar Avrupa'ya gidebilme şansını kovaladık. Sakatlıklar ortaya çıkana kadar. Kazanabileceğimiz maçlarda alınan yenilgiler sonrasında hedeften uzaklaştık. Bu da bizim iyi bir tecrübe kazanmamıza neden oldu. Takımımızda tecrübeli oyuncular da olacak, gençlerimiz de. Biz hep birlikte daha iyi hedef bulacağız. Şimdi herkes, bu takımın içinde bulunduğu mali tabloyu bilmeli. Mali yapıyı zorlamayacak oyuncu takviyeleri olacak. Kadromuzda yer alan deneyimli isimlerle, gençleri harmanlayıp sahada iyi sonuçlar almak için gayret içerisinde olacağız. Taraftarlarımızın yeni sezonda daha fazla desteğine ihtiyacımız var."

"FUTBOLCULARIMIZA MORAL VERMELİYİZ"

Torku Konyaspor karşılaşmasında Bekir'i oynatmak istediğini ancak kendisinin taraftarın tepkisi sebebiyle oynamak istemediğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Benim taraftarlarımızdan en büyük ricam, çok kötü oynasalar dahi oyunculara sahip çıkmaları. Onların yaptıkları hataları azaltmaları için desteklemek, moral vermek lazım. Birlikte inanıp yürürsek, her hedefe takım olarak ulaşırız" şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞMELER VAR"

Basın mensuplarının yeni sezonla ilgili sorularını cevaplandıran Hamzaoğlu, "Yeni sezon için elbette görüşmelerimiz var. Ancak somut bir şey yok. Sanıyorum Mersin maçından sonra görüşmelerimiz hayata geçecek. Fatih Terim hocam ile görüşmelerimiz oluyor. Futbolcular hakkında bilgi alışverişimiz oluyor. Onlar en doğru kararı vereceklerdir. Avrupa Şampiyonasında bizleri gururlandıracak sonuçlar alacaklarını da düşünüyorum" dedi.

Avrupa Şampiyonasında birkaç maç izlemek istediğini belirten Hamzaoğlu, "Çok yoruldum. Kısa bir tatilin ardından Avrupa Şampiyonasında bazı maçları izlemek için program yapacağım" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARI OYNATMAK İÇİN ACELE ETMEMEK LAZIM"

Genç oyuncularla ilgili yöneltilen soruya ise tecrübeli teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Genç oyuncuları oynatmak için acele etmemek lazım. Elbette kadromuzda gençler olacaktır. Zamanını bulup onları oynatmak lazım. Erken oynatırsak kaybedebiliriz. Amacımız onları takıma sağlıklı olarak kazandırmak. Takımda gençler kadar yaşlı, deneyimli oyunculara da ihtiyaç var. Tecrübeliler, gençleri kaynaştırıp, iyi karma oluşturursak, takımın verimini de arttırırız."