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Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Galatasaraylı Semih Kaya’yı İstiyor!

Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu daha önce çalıştırdığı sarı kırmızılı ekibin tecrübeleri oyuncusu Semih Kaya’yı Bursaspor’a istiyor.

Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Galatasaraylı Semih Kaya’yı İstiyor!
Eski öğrencisi Merter Yüce'yle transfer sezonunu açan Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu, ikinci transferini de eski oyuncularından yapmaya hazırlanıyor. Bursaspor'u yeni sezonda zirveye oynatmak isteyen tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu'nun gözü Galatasaray'dan Semih Kaya'da.

21 MAÇTA OYNADI

Fatih Terim'in EURO 2016 için açıkladığı geniş kadroda kendisine yer bulan başarılı stoper Semih Kaya, bu sezon Galatasaray'da beklentileri tam olarak karşılayamamış, 33 Süper Lig maçının 21'inde forma giyebilmişti. Galatasaray'ın 'satılabilir' listesinde bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu istediği öğrenilen Bursaspor'un, bu transfer için görüşmelere başlayacağı belirtildi.

BONSERVİSİ ALAMAZLARSA KİRALIK

Bonservis fiyatı sorulacak olan Semih'in pahalı gelmesi durumunda ise kiralık olarak kadroya katılmak için çaba harcanacağı gelen haberler arasında.

SERCAN DA BİTİYOR

Bursaspor'un, Galatasaray'dan almak istediği bir diğer isim ise takımda kiralık forma giyen Sercan Yıldırım. Genç forvet için de uygun bir bonservis bedeli ödenip önümüzdeki günlerde takıma kazandırılması bekleniyor.
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