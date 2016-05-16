Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu Birlikte Yürürsek Başarırız Dedi

Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklama larda bulunan Hamzaoğlu, sezonun son haftasında 18 Mayıs Çarşamba günü yapacakları Mersin İdmanyurdu karşılaşmasına rakiplerinin de sezon içinde çok süre almayan futbolcularla çıkacağını düşündüğünü kaydetti. Yeni sezon için transfer çalışmalarının başladığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Yeni sezon için elbette görüşmelerimiz var ancak somut bir şey yok. Sanıyorum Mersin İdmanyurdu maçından sonra görüşmelerimiz hayata geçecek. Fatih Terim hocam ile görüşmelerimiz oluyor. Futbolcular hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu. Hamza Hamzaoğlu , yeni sezonda tecrübeli oyuncularla gençlerin bir arada olacağını aktararak, "Hep birlikte daha iyi hedef bulacağız. Herkes, takımın içinde bulunduğu mali tabloyu bilmeli. Mali yapıyı zorlamayacak oyuncu takviyeleri olacak. Kadromuzda yer alan deneyimli isimlerle, gençleri harmanlayıp sahada iyi sonuçlar almak için gayret içerisinde olacağız. Taraftarlarımızın yeni sezonda daha fazla desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. "Geldiğimizde durum iyi değildi"

Göreve geldikleri günden bugüne kadar olan gelişmeleri değerlendiren Hamzaoğlu, "Buraya geldiğimizde durum iyi değildi. Kadro kalitesi olmasına karşın iyi sonuçlar alınamamıştı. Puan sıralamasında da iyi konumda değildik. İyi başlangıç yaptık. 5-6 maç kalana ve sakatlıklar ortaya çıkana kadar Avrupa'ya gidebilme şansını kovaladık. Kazanabileceğimiz maçlarda alınan yenilgiler sonrasında hedeften uzaklaştık. Bu da bizim iyi bir tecrübe kazanmamıza neden oldu." yorumunda bulundu. Hamzaoğlu, Torku Konyaspor karşılaşmasında Bekir Yılmaz'ın taraftarın tepkisi nedeniyle oynamak istemediğini vurgulayarak, "Taraftarlarımızdan en büyük ricam, çok kötü oynasalar dahi oyunculara sahip çıkmaları. Onların yaptıkları hataları azaltmaları için desteklemek, moral vermek lazım. Birlikte inanıp yürürsek, her hedefe takım olarak ulaşırız." şeklinde görüş bildirdi.