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Bursaspor Taraftarından maça beklenmedik ilgi

İlk yarının son haftasında Bursaspor taraftarı Mersin İdman Yurdu ile evinde oynadıkları karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi

Bursaspor Taraftarından maça beklenmedik ilgi
 İlk yarının son haftasında Bursaspor taraftarı Mersin İdman Yurdu ile evinde oynadıkları karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi
Bursaspor taraftarları, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında takımlarının Mersin İdmanyurdu ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi. 

Atatürk Stadı'ndaki son maç olması nedeniyle müsabakaya gelen yaklaşık 15 bin taraftar, takımlarını maçın başından itibaren destekledi. Maç öncesi oyuncuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, alkışlarla futbolcuları maça motive etti. 

HAMZA HAMZAOĞLU'NA BÜYÜK DESTEK

Ayrıca, Hamza Hamzaoğlu'nu tribünlere çağıran taraftarlar başarılı teknik adama destek verdi. Tribünleri selamlayan Hamza Hamzaoğlu, taraftarları alkışlayarak teşekkür etti.

HAMZAOĞLU KADROYU BOZMADI

Bursaspor'da, kart cezalısı Dzsudzsak forma giyemedi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor'u 4-1 yenen kadroyu bozmadan sahaya sürdü.
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