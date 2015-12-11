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Bursaspor - Osmanlıspor FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - Bursaspor - Osmanlıspor Maçı golleri ve geniş özeti izle
Bursaspor - Osmanlıspor FK maçı ne zaman? - Bursaspor - Osmanlıspor maçı hangi kanalda? - Bursaspor - Osmanlıspor maçı saat kaçta? - Bursaspor - Osmanlıspor Maçı golleri ve geniş özeti izle Bursaspor - Osmanlıspor maçı 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 19:00 da lig tv ekranlarında naklen izleyebileceksiniz Galatasaray maçı sonrası moral arayan Bursaspor galibiyet peşinde
11 Aralık 2015 Cuma 14:48
Bursaspor - Osmanlıspor maçı 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 19:00 da lig tv ekranlarında naklen izleyebileceksiniz Galatasaray maçı sonrası moral arayan Bursaspor galibiyet peşinde
Süper Lig’de son 8 haftada 1 galibiyet elde eden mor-sarılı takım, son 4 maçını kaybeden Bursaspor önünde 3 puan arayacak.
Başkent temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Serdar Deliktaş ile sakatlıkları bulunan Artur Moraes ve Lukasz Szukala forma giyemeyecek.
Geçen hafta sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Osmanlıspor, 15 puanla 12. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Bursaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.
Deplasman sonuçları iyi
Bu sezon iç saha maçlarında sadece Trabzonspor’u yenen Osmanlıspor, deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.
Kendi sahasında 4 puan kazanan Osmanlıspor, deplasmanda çıktığı 7 maçta, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı. Mor-sarılılar, dış sahada en iyi performans gösteren 5. takım konumunda.
Bursa Atatürk Stadı’nda oynanacak haftanın açılış maçı, saat 19.00’da başlayacak.
AA
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Anahtar Kelimeler:BursasporOsmanlıspor
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