Bursaspor Osmanlıspor'a bileniyor

Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 9 mağlubiyet alan Bursaspor, yarın akşam konuk edeceği Osmanlıspor’u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Karşılaşma, Bursa Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. İki takım arasında ligde şimdiye kadar oynanan 10 karşılaşmanın 4’ü Bursaspor kazandı. 4 maç ise berabere sonuçlandı. 2 maçta da Osmanlıspor galip geldi.

HAKEM HALİS ÖZKAHYA

Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 15. haftasında oynanacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Kerem Ersoy yapacak. Ertuğrul Sağlam’ın görevden ayrılmasının ardından Ersel Uzgur’a emanet edilen yeşil beyazlı takım, kendi evinde kazanarak moral bulmak istiyor.





TARAFTAR CEZALI, FATY VE ERDEM SAKAT

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Bursaspor'a verilen ceza nedeniyle, Beşiktaş maçında Maraton ve Kapalı Kale Arkası tribünü ve engelli tribününden takip eden taraftarlar, kimlik numaralarına gelen engelleme nedeniyle bu müsabakaya giremeyecekler.

Bursaspor’da, 4 haftadır sakatlığı süren Fransız orta saha oyuncusu Ricardo Faty ile sağ dizinden sakatlanan Erdem Özgenç, Osmanlıspor’a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ersel Uzgur’un, Erdem’in yerine sağda Advincula’ya, orta alanda ise son iki karşılaşmada başarılı bir oyun ortaya koyan Traore’ye görev vermesi bekleniyor.

BURSASPOR’UN MUHTAMEL KADROSU

Bursaspor’un karşılaşmaya şu muhtemel kadro ile çıkması bekleniyor: Mert Günok, Luis Advincula, Serdar Aziz, Dany, Aziz Eraltay, Traore, Bekir Yılmaz, Emre Taşdemir, Dzsudzsak, Josue, Tomas Necid.