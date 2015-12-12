Bursaspor neşteri vurdu iki futbolcu kadro dışı

Bursaspor son haftalardır giden kötü gidişatın faturasını 2 futbolcuyu kadrodışı bırakarak kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor
Yeşil-beyazlı kulüpte sıkıntılı günler devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesinin ardından takımı yöneten Ersel Uzgur yönetiminde de yeşil-beyazlı camia istediği sonuçları alamadı.
Ligde 5 maçtır üst üste mağlubiyet alan Bursaspor'da yönetim kurulu da bugün öğle saatlerinde acil olarak toplandı.
Yönetim kurulu toplantısından Josue ile Miroslav Stoch'un kadro dışı bırakılması kararı çıktı
İşte o açıklama
Kamuoyuna Açıklama
Futbolcularımız Filipe Josue Soares Pesqueira ve Miroslav Stoch, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.'