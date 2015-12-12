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Bursaspor neşteri vurdu iki futbolcu kadro dışı

Bursaspor son haftalardır giden kötü gidişatın faturasını 2 futbolcuyu kadro dışı bırakarak kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor

Bursaspor neşteri vurdu iki futbolcu kadro dışı
 Bursaspor son haftalardır giden kötü gidişatın faturasını 2 futbolcuyu kadrodışı bırakarak kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor
Yeşil-beyazlı kulüpte sıkıntılı günler devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın gönderilmesinin ardından takımı yöneten Ersel Uzgur yönetiminde de yeşil-beyazlı camia istediği sonuçları alamadı.

Ligde 5 maçtır üst üste mağlubiyet alan Bursaspor'da yönetim kurulu da bugün öğle saatlerinde acil olarak toplandı.

Yönetim kurulu toplantısından Josue ile Miroslav Stoch'un kadro dışı bırakılması kararı çıktı

İşte o açıklama

Kamuoyuna Açıklama

Futbolcularımız Filipe Josue Soares Pesqueira ve Miroslav Stoch, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'
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