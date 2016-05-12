Bursaspor'lu Oyuncular İmza Günü Düzenledi!

Bursaspor lu futbolcular Şamil Çinaz, Harun Tekin ve Ricardo Faty, kulübün sponsorlarından Erikli'nin fabrikasında imza günü etkinliğine katıldı.

Bursaspor Kulübü'nün mobil aracı Bursastore TIR'ının da bulunduğu etkinlikte fabrika çalışanları kulübün resmi ürünlerini alarak yeşil-beyazlı futbolculara imzalattırma şansı yakaladı. Yoğun bir katılım yaşandığı organizasyonda çekilişle bazı çalışanlara imzalı formalar dağıtıldı. Kendi posterlerini imzalayan ve taraftarları ile fotoğraf çektiren futbolcular da organizasyondan memnun olduklarını dile getirdi.

TİMSAH ARENA 'DA SAHAYA ATMOSFER DAHA ÇOK YANSIYOR"

Timsah Arena'daki atmosferi değerlendiren tecrübeli oyuncu Şamil Çinaz, "Atatürk Stadı inanılmaz bir stattı. Timsah Arena'ya geçtik, daha büyük, yeni ve daha modern. Sahaya atmosfer daha çok yansıyor. Bu sene istediğimiz gibi geçmedi ama bir dahaki senelerde orada da Atatürk Stadyumu'nda yaşadığımız tarihi başarıları orada da yaşayıp, güzel anılarla devam etmek istiyoruz" dedi.

HARUN: "STADIMIZ DOLDUĞU ZAMAN İNANILMAZ BİR ETKİSİ VAR"

Milli kaleci Harun Tekin ise, "Bu stat çok modern bir stat. Dolduğu zaman inanılmaz bir etkisi var sahada. Biz de en derinden yaşıyoruz bunu ve rakip takıma da yaşatıyoruz. İnşallah stadımız dolduğu zaman inanılmaz atmosferle güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.