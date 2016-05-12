Bursaspor'lu FATY:"Tuhaf bir sezon oldu"

Bursaspor 'un orta saha oyuncusu Ricardo Faty , bu sezon 3 ayrı hoca ve 2 farklı yönetim ile çalıştıklarını belirterek, "Bu yüzden tuhaf bir sezon oldu. Umarım önümüzdeki sezon biraz daha istikrarlı bir sezon olur ve yeni hocayla başarılar yakalarız" dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün sponsorlarından Erikli'nin imza günü etkinliğine katılan Senegal asıllı Fransız orta saha oyuncusu Ricardo Faty, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin en iyi statlarından birine sahip olduklarını belirten Faty, "Eski statta, tarihi statta maçları oynamak çok güzeldi ama yeni stadımız da modern ve çok güzel. Türkiye'nin en iyi statlarından biri. Umarım önümüzdeki sezon orada büyük başarılar yaşarız ve tabloda da iyi bir yere geliriz. Bursaspor taraftarları her zaman her yerde. Şu andaki zorluklara ve duruma rağmen desteklerini kesmiyorlar. Bu da bizi motive ediyor ve cesaret veriyor" dedi.

"TUHAF BİR SEZON OLDU"

Sezonun değerlendirmesini de yapan Faty, "Tuhaf bir sezon oldu. Zaman zaman çok iyi bir oyun sergiledik. Eksik noktalarımızı gördük. 3 ayrı hoca ile çalıştık. 2 yönetim ile çalıştık. Bu yüzden tuhaf bir sezon oldu. Umarım önümüzdeki sezon biraz daha istikrarlı bir sezon olur ve yeni hocayla başarılar yakalarız" ifadelerini kullandı.