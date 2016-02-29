Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile kasasını doldurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmesini başaran yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde ligdeki 4. galibiyetini de aldı.





6 MİLYON 500 BİN TL GELİR

Deneyimli teknik adamın göreve geldiği 16. haftadan bu yana hanesine 14 puan yazdıran Timsah, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) galibiyete ve beraberliğe verdiği primlere göre 6 milyon 500 bin TL’yi de kasasına koydu.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Yeşil-beyazlı takım, Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Üst üste oynadığı Mersin İdmanyurdu, Trabzonspor ve Gaziantepspor karşılaşmaları ile ligde son oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında 3 puana uzanan Bursaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından ise puan çıkaramadı. Yeşil-beyazlı takım, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında ise sahadan bir puanla ayrıldı.

13 GOL ATTI, 11 GOL YEDİ

Bu periyotta çıktığı 8 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran yeşil-beyazlılar, kalesinde ise 11 gol gördü. Timsah, ligde çıktığı son iki karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

SAĞLAM'DAN 15, HAMZAOĞLU'NDAN 14 PUAN

Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan ve genç teknik adamın görevde kaldığı 13 haftada 15 puan toplayan Timsah, Hamza Hamzaoğlu’nun göreve gelmesinin ardından ise 8 maçta 14 puan hanesine yazdırdı.