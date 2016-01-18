Bursaspor Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni statta muhteşem bir açılış yaptıklarını söyledi. Kendini kısa sürede kabul eden taraftarlara teşekkür eden 45 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor’un da Bursaspor’un da oynamaya çalışan bir takım olduğunu ve bu yüzden keyifli bir futbolun ortaya çıktığını vurguladı:

İşte Hamzaoğlu’nun sözleri:

“Güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç izlettireceğimizi söylemiştim. 2-0 geriye düşmemize rağmen morallerini hiç bozmadılar, oyun disiplininden kopmadılar. Ufak tefek yapamadığımız şeyler vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bursa halkına hediye olsun. Camiamıza hayırlı olsun bu galibiyet. ”

“İnanılmaz bir destek var bana karşı. Camiaların oyuncuları ve hocaları kabul etmesi kolay değil. Beni kısa sürede kabul ettiler. Onlar yanımızda olsunlar asıl önemlisi bu. Birliğimizi beraberliğimiz bozmandan yolumuzda devam edeceğiz.”