Bursaspor Galatasaraylı Bilal Kısa’yı Markaja Aldı!

Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak ile birlikte yeni sezon planlamasını yapan Yeşil-Beyazlı takımın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 10 günlük tatile çıktı. Hamza Hamzaoğlu’nun ailesiyle birlikte tatilini yurt dışında geçireceği, 2 veya 3 Haziran’da da Türkiye’ye döneceği bildirildi.



Hamza Hamzaoğlu’nun tatil yaptığı sürede, yönetimle yaptığı görüşmelerde belirlenen isimlerle de yöneticilerin görüşmelerine devam edecekleri açıklandı. Akhisar Belediyespor’dan orta sahaya Merter Yüce, stopere ise İsmail Konuk’u alarak ilk transferlerini bizzat yapan Hamzaoğlu’nun asıl bombayı ise Galatasaray’dan Bilal Kısa’yı alarak patlatmak istediği öğrenildi.



Sık sık görüşüyor



Bilal’le sık sık görüşen deneyimli teknik adamın, Sarı-Kırmızılı takımdaki durumunu yakından takip ettiği oyuncusuna, “Ayrılma durumun olursa seni burada görmek isterim” mesajı verdiği ifade edildi. 32 yaşındali Bilal’in 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak devam edip etmeyeceği takımın başına geçecek yeni hocadan sonra netlik kazanacak.



Kamp belli oldu



Öte yandan Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Özlüce Tesisleri’nde yapacağı çalışma ile başlayacak. Yeşil-Beyazlılar, 18 Temmuz’da ise Avusturya’ya giderek ikinci etap kamp çalışmalarına devam edecek.