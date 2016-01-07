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Bursaspor evinde Osmanlıspor'u ağırladı

Bursaspor hazırlık maçında Osmanlıspor ile karşılaştı 1-1 berabere biten karşılaşmada yenen çıkmadı

Bursaspor evinde Osmanlıspor'u ağırladı

 Devre arası kamp çalışmalarını sürdüren iki Süper Lig ekibi Bursaspor ve Osmanlıspor, akşam saatlerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Bursaspor ve Osmanlıspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



BURSASPOR

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki yeşil-beyazlı takım karşılaşmaya, "Harun, Hosogai, Dany, Şamil, Aziz Behich, Stoch, Faty, Cuenca, Sercan Yıldırım, Emre Taşdemir, Necid" 11'i ile çıktı.

OSMANLISPOR

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki başkent ekibi ise mücadeleye "Ahmet Şahin, Numan, Mahmut, Uğur, Serdar, Aminu Umar, Muhammed, Mehmet Güven, Bilal Aziz, Webo, Musa" 11'i ile başladı.



GOLLER NECİD VE RUSESCU'DAN

Bursaspor yıldız oyuncusu Tomas Necid'in 26. dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti. Osmanlıspor, Rumen oyuncu Raul Rusescu ile 81. dakikada beraberliği yakalarken, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
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BursasporOsmanlıspor
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