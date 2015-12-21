Bursaspor-Eskişehirspor Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

24 Aralık 2015 Perşembe

MAÇ: Bursaspor Eskişehirspor

SAAT: 20.00

STAT: Bursa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Caner Ak, Murat Temel, Ömer Tevfik Özkoç

YAYIN: A Spor

BURSASPOR LİGDE YİNE KAYBETTİ

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 16. hafta maçında Torku Konyaspor ile Konya Büyükşehir Torku Arena Stadında karşılaştı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği mücadele, Torku Konyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Torku Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü; 44. dakikada Rijad Bajic atarken Bursaspor'da Balazs Dzudzsak, 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

ESKİŞEHİRSPOR'UN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mehmet Batdal ve 72. dakikada Emre Belözoğlu (penaltıdan) kaydetti. Eskişehirspor'un tek golü ise 2. dakikada Emre Güral'dan geldi. Medipol Başakşehir puanını 29'a yükseltirken, Eskişehirspor ise 7 puanla son sırada kaldı.

13. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki 2. hafta karşılaşmaları, yarın yapılacak mücadelelerle başlayacak. Yarın başlayacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Maç programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

22 Aralık Salı

13.00 Etimesgut Belediyespor-Torku Konyaspor (Etimesgut Belediye Kemal Atatürk) (YİĞİT ARSLAN)

15.30 Boluspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Bolu Atatürk) (KADİR SAĞLAM)

19.00 Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor (Mersin) (MEHMET EMRE ATASOY)

20.45 Trabzonspor-Gaziantepspor (Hüseyin Avni Aker) (İLKER MERAL)

23 Aralık Çarşamba:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Medipol Başakşehir (Seyrantepe DİSKİ) (ARDA KARDEŞLER)

13.45 Kastamonuspor 1966-Galatasaray (Kastamonu Gazi) (ÜMİT ÖZTÜRK)

14.00 Şanlıurfaspor-Bandırmaspor (Şanlıurfa GAP Arena) (MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ)

16.00 Bucaspor-Aydınspor 1923 (Yeni Buca) (ŞEVKET ŞİMŞEK)

18.45 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker) (HALİL UMUT MELER)

20.30 Akhisar Belediyespor-Karşıyaka (Manisa 19 Mayıs) (ÇAĞDAŞ ALTAY)

24 Aralık Perşembe:

12.00 Kardemir Karabükspor-1461 Trabzon (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (FERHAN KESTANLIOĞLU)

13.45 Sivas Belediyespor-Beşiktaş (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu) (ERKAN ENGİN)

14.00 Kayserispor-İnegölspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (RAMAZAN KELEŞ)

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk) (ONER FIRAT)

18.00 Adanaspor-Nazilli Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim) (ERKOÇ DOĞAN)

20.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Atatürk) (CANER AK)