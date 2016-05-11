Bursaspor Eski Yönetimine Suç Duyurusu

Bursaspor 'un avukatı Jale Demir, Bursaspor Kulübü eski Başkanı Recep Bölükbaşı ile birlikte 22 kişi hakkında suç duyurusu nda bulundu.

Bursaspor'un avakutı Jale Demir Bursaspor Kulübü eski Başkanı Recep Bölükbaşı ile birlikte 22 kişi hakkında görevi kötüye kullanmak, ihmal ve zimmet suçlarından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bir klasör halinde yapılan suç duyurusu eski Bursaspor Kulübü eski Başkanı Recep Bölükbaşı ve yönetiminin görev yaptığı 16.05.2013 - 19.01.2016 tarihleri arasındaki yaptıklarını kapsıyor. Tevzisi yapılacak olan suç duyurusunun hangi savcıya düşeceği yarın belli olacağı öğrenildi.