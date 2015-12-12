Bursaspor en zor zamanlarını geçiriyor

Bursaspor, son 10 yılın en kötü sezonu yaşıyor.

Yeşil-beyazlı takımda tehlike çanları çalmaya başladı. Dün kendi sahasında Osmanlıspor karşısında sahasında 4-0'lık mağlubiyet alan yeşil-beyazlılarda artık sabırlar tükendi. Dünkü karşılaşmada sadece Serdar Aziz'i alkışlayan taraftarlar diğer bütün futbolculara tepki gösterdi.

SON 10 YILIN EN KÖTÜSÜ

Öte yandan Bursaspor, yeniden lige çıktığı 2006-2007 yılından bu yana en kötü dönemini geçiriyor. Küme düştüğü 2003-2004 sezonunda ilk 15 hafta itibariyle 11 puan toplayan yeşil-beyazlılar, yeniden lige yükseldiği 2006-2007 sezonunda 21, 2007-2008 sezonunda 18, 2008-2009 sezonunda 22, 2009-2010 sezonunda 29, 2010-2011 sezonunda 31, 2011-2012 sezonunda 17, 2012-2013 sezonunda 22, 2013-2014 sezonunda 20, 2014-2015 sezonunda 23 ve 2015-2016 sezonunda 15 puan topladı.





8 YIL SONRA EVİNDE TARİHİ HEZİMET

Bursaspor, Osmanlıspor maçında kendi sahasında tarihi yenilgilerinden birini aldı. Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta sonunda 10 mağlubiyet ve 5 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılarda, kötü gidiş devam ediyor. Sahasında en son 17 Mart 2007'de Fenerbahçe'ye 4-0'la mağlup olan timsah, 8 yıl sonra yine aynı skorla karşı karşıya kaldı. - BURSA