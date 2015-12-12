Bursaspor en zor zamanlarını geçiriyor

Sezona başlamadan kadrosundan bir çok yıldızı satan Bursaspor 15. hafta sonunda aldığı sonuçla son 10 yılın en kötü sezonunu yaşamaya başladı, istediği sonuçları bir türlü alamaya yeşil beyazlı takım çok zor zamanlar geçiriyor
Bursaspor, son 10 yılın en kötü sezonu yaşıyor.
Yeşil-beyazlı takımda tehlike çanları çalmaya başladı. Dün kendi sahasında Osmanlıspor karşısında sahasında 4-0'lık mağlubiyet alan yeşil-beyazlılarda artık sabırlar tükendi. Dünkü karşılaşmada sadece Serdar Aziz'i alkışlayan taraftarlar diğer bütün futbolculara tepki gösterdi.
SON 10 YILIN EN KÖTÜSÜ
Öte yandan Bursaspor, yeniden lige çıktığı 2006-2007 yılından bu yana en kötü dönemini geçiriyor. Küme düştüğü 2003-2004 sezonunda ilk 15 hafta itibariyle 11 puan toplayan yeşil-beyazlılar, yeniden lige yükseldiği 2006-2007 sezonunda 21, 2007-2008 sezonunda 18, 2008-2009 sezonunda 22, 2009-2010 sezonunda 29, 2010-2011 sezonunda 31, 2011-2012 sezonunda 17, 2012-2013 sezonunda 22, 2013-2014 sezonunda 20, 2014-2015 sezonunda 23 ve 2015-2016 sezonunda 15 puan topladı.
8 YIL SONRA EVİNDE TARİHİ HEZİMET
Bursaspor, Osmanlıspor maçında kendi sahasında tarihi yenilgilerinden birini aldı. Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta sonunda 10 mağlubiyet ve 5 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılarda, kötü gidiş devam ediyor. Sahasında en son 17 Mart 2007'de Fenerbahçe'ye 4-0'la mağlup olan timsah, 8 yıl sonra yine aynı skorla karşı karşıya kaldı. - BURSA