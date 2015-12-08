Bursaspor'dan Flaş Ersel Uzgur Kararı

Ertuğrul Sağlam'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Bursaspor, ligin ilk yarısının sonuna kadar Ersel Uzgur ile devam etme kararı aldı.

Dün gerçekleştirilen ve gece geç saatlere kadar süren Bursaspor Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Yeşil-beyazlı kulüpten istifalarını sunan Mustafa Orhan, Hüseyin Akdemir, Osman Malakçı ve Mustafa Vardar'ın yerine tüzük gereği yönetim kurulu yedek listesinde yer alan üyeler Nejat Çölek, Kemal Kirevetözen, Ertuğrul Yavuz ve Ahmet Zıngır getirildi.

Yönetim kurulu kararında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Nejat Çölek İdari Asbaşkan olarak, Sayın Ertuğrul Yavuz Federasyon Temsilcisisi ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak, Sayın Ahmet Zıngır Reklam ve Pazarlama'dan Sorumlu Asbaşkan olarak ve Sayın Kemal Kirevetözen de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. Bu arada bu dönem ihdas edilen başkan vekilliği görevi de kaldırılmıştır. Yönetim Kurulu toplantısında ayrıca takımımızın ligdeki durumuyla ilgili değerlendirme de büyük bir hassasiyetle ele alınmıştır. Teknik Direktörümüz Ersel Uzgur'un sorumluluğunda, oyuncu kadromuzun kalite ve potansiyeline de güvenerek, ilk yarının sonuna dek oynayacağımız karşılaşmaları kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Yönetimimiz ayrıca, camia olarak verdiğimiz bu önemli sınavdan, Bursa'nın bütün değerleriyle dayanışma duygusu içinde hareket ederek başarıyla ayrılacağımızı düşünmekte, taraftarımızın da bu duyguyla, sadece takımını destekleyerek, zor günlerin aşılmasında, geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir rol oynamasını beklemektedir."