Bursaspor'da seçim heyecanı başladı son bir gün

Yarın saat 15.00’de başlayacak olan olağanüstü genel kurulda Burhan Ilgın, Cevdet Yıldız, Recep Günay, Ali Ay ve Burhan Vatan başkanlık için yarışacak. Bursaspor’un genel kurulunun gerçekleşebilmesi için 5 bin 283 üyesinden 2 bin 417’sinin gelmesi gerekiyor. Seçim yapılabilmesi halinde yeşil beyazlılar 27'nci başkanını da seçmiş olacak.



549 ÜYE DÜŞECEK



Olağanüstü genel kurulun yarın gerçekleşmemesi halinde ikincisi 19 Ocak'ta yine aynı yer ve saatte bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.



Yeşil beyazlılarda 5 bin 283 üyeden aidatlarını ödemeyen ve üyelikleri düşen 549 üye oy kullanamayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Cemal EKENTOK