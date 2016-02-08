Bursaspor'da Mert Günok'un performansı tartışılıyor

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve gol yollarındaki sorununu çözen yeşil-beyazlılar, kalede ise büyük sıkıntı yaşıyor. 20 haftalık periyotta 34 gol yiyerek ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alan Timsah'ta, kaleci Mert Günok 'un performansı da eleştiriliyor.

SADECE 3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Süper Lig'de bu sezon Kayserispor ile oynanan mücadele haricinde tüm karşılaşmalarda kalede yer alan 26 yaşındaki kaleci, sadece Eskişehirspor, Kasımpaşa ve Sivasspor müsabakalarında kalesini gole kapattı. 19 maçta kalesinde 32 gol gören Günok, 2002-2003 sezonundan bu yana 20. haftalar itibariyle Bursaspor'un en çok gol yiyen kalecisi oldu.

EN SON 2002-2003 SEZONUNDA

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunun 20. haftası itibariyle en çok gol yediği sezonunu yaşayan Timsah, o sezonda 20 haftada kalesinde 38 gol görmüştü. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig'de yer aldığı 11 sezon sonra ilk kez 34 gollük kötü bir performans sergiledi. Bursaspor'un 20 haftada 38 gol yediği sezonda kalesini Marijan Kelemen, Radoslaw Majdan ve Serdar Kulbilge korumuştu.

Bursaspor'un Süper Lig'deki son 11 sezonda 20. haftalar itibariyle kalesinde gördüğü gol sayıları şöyle:

2014-2015 (27 gol)

2013-2014 (27 gol)

2012-2013 (26 gol)

2011-2012 (21 gol)

2010-2011 (13 gol)

2009-2010 (18 gol)

2008-2009 (26 gol)

2007-2008 (22 gol)

2006-2007 (23 gol)

2003-2004 (26 gol)

2002-2003 (38 gol)

Bursaspor, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında şimdiki adıyla PTT 1. Lig'de yer almıştı.