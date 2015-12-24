Bursaspor'da kritik karar Olağanüstü Kongre toplanıyor

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftasında sahadan puansız ayrılan Bursaspor'da tepkilerin odağı haline gelen yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı. Ligde oynanan Kayserispor karşılaşmasının ardından Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran yeşil-beyazlı yönetim, bir süre Ersel Uzgur ile devam etmiş ve geçtiğimiz günlerde de Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başında getirmişti.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

Yapılan hamlelere rağmen yönetime istifa çağrısını sürdüren Bursaspor taraftarı, 'Timsah Arena' diye anılan Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun açılışına da gitmeme kararı almıştı. Yeşil-beyazlı taraftarların takımlarının her branştaki müsabakalarında istifa çağrısını yinelemesinin ardından yönetim kurulu bugün yapılan toplantıda kongre kararı aldı. Saat 17.00'de toplanan yeşil-beyazlı yöneticiler, kongre tarihini 11-19 Ocak olarak belirledi. 11 Ocak Pazartesi günkü ilk oturumda çoğunluk sağlanmazsa yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanının 19 Ocak Salı günü belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılacağı bildirildi.