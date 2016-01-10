Bursaspor'da ikinci Pablo Martin Batalla devri

Yeşil-beyazlı kulübün yöneticileri, Batalla'nın bonservisi için bir süredir Beijing GuoanKulübünün yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alarak, Arjantinli futbolcuyu Türkiye'ye davet etti.

Bursaspor Kulübü tarafından kendisine uçak bileti gönderilen deneyimli orta saha oyuncusu, pazartesi akşamı İstanbul'a gelecek. Geceyi İstanbul'da geçirecek Batalla'nın, salı günü helikopterle Bursa'ya gelerek yöneticilerle son bir görüşme yapacağı ifade ediliyor.

Bursaspor'da teknik direktör Christoph Daum ile sorun yaşadıktan sonra kadro dışı bırakılan Batalla, Şubat 2014'te 3,5 milyon avro karşılığında Çin ekibine transfer olmuştu.