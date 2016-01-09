Bursaspor'da ikinci Batalla ve Belluschi devri

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmaya çalışan Bursaspor, Arjantinli futbolcular Pablo Martin Batalla ve Fernando Belluschi ile anlaşmaya vardı.



"BURSASPOR'A HAYIRLI OLSUN"

Yeşil-beyazlı yönetici Faruk Bakgör, her iki transferle alakalı sosyal paylaşım sitesi üzerinde açıklama yaptı. Bakgör, "Batalla, şu an sözleşme imzalıyor. Bursaspor'a hayırlı olsun. Hafta için Bursa'da olacak. Belluschi ile de anlaşıldı o da yarın imzalıyor" dedi.

"EN KISA ZAMANDA KUCAKLAŞMAK DİLEĞİYLE"