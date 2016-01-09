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Bursaspor'da ikinci Batalla ve Belluschi devri

Bursaspor kulübü kötü gidişatın ardından takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getirmişti, kadroyu güçlendirmek isteyen yeşil beyazlılar eski futbolcuları Pablo Martin Batalla, Fernando Belluschi'yi yeniden renklerine bağladı

Bursaspor'da ikinci Batalla ve Belluschi devri

 Süper Lig'in alt sıralarından kurtulmaya çalışan Bursaspor, Arjantinli futbolcular Pablo Martin Batalla ve Fernando Belluschi ile anlaşmaya vardı.

"BURSASPOR'A HAYIRLI OLSUN"

Yeşil-beyazlı yönetici Faruk Bakgör, her iki transferle alakalı sosyal paylaşım sitesi üzerinde açıklama yaptı. Bakgör, "Batalla, şu an sözleşme imzalıyor. Bursaspor'a hayırlı olsun. Hafta için Bursa'da olacak. Belluschi ile de anlaşıldı o da yarın imzalıyor" dedi.

"EN KISA ZAMANDA KUCAKLAŞMAK DİLEĞİYLE"

Batalla, görsellerini paylaşan yönetici Ahmet Eraslan da, "10 en çok 10'a yakışacak. En kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle" şeklinde paylaşım yaptı.
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BursasporPablo Martin BatallaFernando Belluschi
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