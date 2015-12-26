Bursaspor'da hedef 17. haftayı kayıpsız kapatmak

Bursaspor , yarın oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçını kazanarak, ilk yarıyı moralli bitirmek istiyor.

Yeşil-beyazlılar, yarın Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek. Ligde zor günler geçiren iki takımda adeta kader maçlarına çıkıyor. Son 6 maçtır galibiyet alamayan ve 15 puanla 14. sırada bulunuyor. Mersin İdmanyurdu ise, 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

29. RANDEVU

İki takım arasında ligde bugüne kadar oynanan 28 maçta Bursaspor rakibini 14 kez mağlup ederken, Mersin İdman Yurdu ise 11 kez kazandı. 3 maçta berabere sonuçlandı. Bursaspor rakip ağlara 34 gol bırakırken kalesinde 30 gol gördü. Bursaspor, rakibini sahasında 12 kez yenerken, 2 maçı da kaybetti. Ev sahibi ekip rakibine 21 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

ATATÜRK STADYUMU'NDA SON MAÇ

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, Mersin İdmanyurdu ile birlikte Atatürk Stadyumu'na veda ediyor. Bu zamana kadar bir çok zaferlere tanıklık eden Atatürk Stadyumu, bu maçla birlikte tarih olacak. Bu karşılaşmanın anlamı dolayısıyla, yeşil-beyazlı takımın taraftarlarının tribünleri doldurması bekleniliyor.

MUHTEMEL 11

Yeşil-beyazlı ekipte, yarınki mücadele öncesinde cezalı olan Balazs Dzsudzsak forma giyemeyecek, sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ve Tom de Sutter'in durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Yeşil-beyazlılar, yarınki müsabakaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniliyor:

"Mert, Hosagai, Sivok, Serdar, Aziz, Cuenca, Faty, Jorquera, Emre (Stoch), Josue, Necid." - BURSA