Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu rüzgarı esiyor

İkinci yarının hazırlıklarına Antalya'nın Serik İlçesi'nde başlayan Bursaspor, 2'nci antrenmanını bu sabah saatlerinde gerçekleştirdi.



Bursaspor, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Club Bellis Otel'de girdiği kampta ilk çalışmasını cumartesi akşamı otelin sahasında yaptı.Yeşil beyazlı takımın ikinci antrenmanı bu sabah teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde düz koşuyla başladı. Antrenman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra takımına taktik çalışma yaptıran Hamza Hamzaoğlu, futbolcuları çabuk paslaşmaları ve yerden isabetli oynamaları konusunda sık sık uyardı. Yarı alanda, oyun kontrol pas içerikli maç yapıldı. Hamzaoğlu, Macar oyuncu Balasz Dzsudzsak'ı joker olarak oynattı.

Mert, Harun ve Okan ise kaleci antrenörü Metin Mert ile özel çalışma programı yaptı. Bu arada dördüncü kalerek olarak kadroda yer alan Duhan Çağlar Akdağ ise alt yapıya geri gönderildi.

TEK EKSİK JORQUERA

Yeşil beyazlılar, ilk gün çalışmasını 15 futbolcu ile yaparken, Miroslav Stoch'un dışındaki yabancı oyuncular bugünkü antrenmanda yer aldı. Kulüp görevlileri Şili'ye giden Cristobal Jorquera'yla Dany Nounkeu ile Tomas Sivok'un kampa katılmasının beklendiği bildirildi.

ÖZEL MAÇLAR ŞEKİLLENDİ

Bursaspor'un 8 Ocak'a kadar Antalya Belek'te yapacağı kampta yapacağı özel maçlar da belli oldu. Buna göre yeşil beyazlılar 6 Ocak'ta Osmanlıspor, 8 Ocak'ta ise Altınordu ile iki hazırlık karşılaşması yapacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 7 Ocak'ta Hamza Hamzaoğlu'nun basın mensuplarıyla bir araya gelerek kampı değerlendireceği belirtildi. - Antalya