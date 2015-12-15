Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ısrarı devam ediyor

Yeşil-beyazlı takımda teknik direktör arayışları sürüyor. Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılmasını üzerine yeşil-beyazlı takım Ersel Uzgur’a emanet edildi. Ardından teknik direktör arayışına başlayan yeşil-beyazlı yönetim ilk olarak Murat Yakın ile temasa geçti. Yakın ile anlaşılamayınca Ersun Yanal ile görüşmek isteyen yönetim, bu çabadan da bir sonuç alamamıştı.

Yeşil-beyazlı yönetim bu gelişmelerin üzerine rotayı, Galatasaray ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan ve bu sezon görevinden alınan Hamza Hamzaoğlu’na çevirdi. Antalyaspor’un da talip olduğu Hamzaoğlu’nun Bursaspor’a sıcak baktığı öğrenildi.