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Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ısrarı devam ediyor

Ertuğrul Sağlam ile sezon başında lige başlayan Bursaspor istediği sonuçları alamayınca yollar ayrılmıştı, daha sonra gelen şok mağlubiyetlerin ardından Hamza Hamzaoğlu ismi ön plana çıkıyor

Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu ısrarı devam ediyor
 Ertuğrul Sağlam ile sezon başında lige başlayan Bursaspor istediği sonuçları alamayınca yollar ayrılmıştı, daha sonra gelen şok mağlubiyetlerin ardından Hamza Hamzaoğlu ismi ön plana çıkıyor
Yeşil-beyazlı takımda teknik direktör arayışları sürüyor. Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılmasını üzerine yeşil-beyazlı takım Ersel Uzgur’a emanet edildi. Ardından teknik direktör arayışına başlayan yeşil-beyazlı yönetim ilk olarak Murat Yakın ile temasa geçti. Yakın ile anlaşılamayınca Ersun Yanal ile görüşmek isteyen yönetim, bu çabadan da bir sonuç alamamıştı.

Yeşil-beyazlı yönetim bu gelişmelerin üzerine rotayı, Galatasaray ile geçtiğimiz yıl 3 kupa kazanan ve bu sezon görevinden alınan Hamza Hamzaoğlu’na çevirdi. Antalyaspor’un da talip olduğu Hamzaoğlu’nun Bursaspor’a sıcak baktığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
BursasporHamza HamzaoğluErtuğrul Sağlam
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