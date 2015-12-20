Bursaspor'da düşüşü Hamza Hamzaoğlu'da önleyemedi

Sezon başında takımı teslim alan Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor büyük düşüş yaşamıştı, kötü günlere son vermek isteyen yeşil beyazlılar takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getirselerde mağlubiyetin önüne geçemediler
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün Torku Konyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olan Bursaspor, yenilgi serisini 6 maça çıkardı.
Şampiyonluğa ulaştığı 2009-2010 sezonundan bu yana hep zirve yarışında olan yeşil-beyazlı takımda işler yolunda gitmiyor. Ligin berabere kalmayan tek takımı olan yeşil-beyazlılar, en son galibiyetini sahasında Medicana Sivasspor'u 1-0 yenerek almıştı.
Bu 3 puan sonrası sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen, deplasmanda da Akhisar Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor, evinde ise Kayserispor'a 2-1'lık skorla boyun eğerek sahadan eli boş ayrıldı. Kayserispor maçı sonrası Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılırken geçici olarak göreve getirilen Ersel Uzgur da takımı 3 puanla tanıştıramadı.
Uzgur yönetiminde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak taraftarını üzmeye devam etti.
Geçen hafta yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve takımın başına geçen Hamza Hamzaoğlu da kötü gidişi sonlandıramadı. Bursaspor, deplasmanda Torku Konyaspor'a 1-0 mağlup olunca, yenilgi serisini de 6 maça çıktı.