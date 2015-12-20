Bursaspor'da düşüşü Hamza Hamzaoğlu'da önleyemedi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün Torku Konyaspor'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olan Bursaspor, yenilgi serisini 6 maça çıkardı.

Şampiyonluğa ulaştığı 2009-2010 sezonundan bu yana hep zirve yarışında olan yeşil-beyazlı takımda işler yolunda gitmiyor. Ligin berabere kalmayan tek takımı olan yeşil-beyazlılar, en son galibiyetini sahasında Medicana Sivasspor'u 1-0 yenerek almıştı.

Bu 3 puan sonrası sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen, deplasmanda da Akhisar Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor, evinde ise Kayserispor'a 2-1'lık skorla boyun eğerek sahadan eli boş ayrıldı. Kayserispor maçı sonrası Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılırken geçici olarak göreve getirilen Ersel Uzgur da takımı 3 puanla tanıştıramadı.

Uzgur yönetiminde deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Bursaspor, sahasında Osmanlıspor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak taraftarını üzmeye devam etti.

Geçen hafta yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanan ve takımın başına geçen Hamza Hamzaoğlu da kötü gidişi sonlandıramadı. Bursaspor, deplasmanda Torku Konyaspor'a 1-0 mağlup olunca, yenilgi serisini de 6 maça çıktı.