Bursaspor'da Belluschi ayrılığı uzun sürmedi

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Bursaspor, ara transfer dönemine oldukça hızlı girdi.



Yeşil-Beyazlılar, Cruz Azul'da forma giyen eski oyuncusu Belluschi ile yeniden anlaştı ve kadroya dahil etti. Bursaspor, 32 yaşındaki yıldızı ilk olarak 2012 yılında Porto'dan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle almıştı.



Cruz Azul formasıyla bu sezon Meksika Ligi'nde 8 resmi maçta forma giyen Bellusch, 1 asist yaptı.



Batalla da geliyor



Öte yandan Bursaspor, bir başka eski yıldızı Batalla'nın transfer için de her konuda anlaşma sağladı.



Bursaspor’da teknik direktör Christoph Daum ile sorun yaşadıktan sonra kadro dışı bırakılan Batalla, Şubat 2014’te 3,5 milyon avro karşılığında Beijing Guoan’a transfer olmuştu.