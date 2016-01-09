Bursaspor'da ayrılık Luis Advincula kiralandı

ursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kadrosunda düşünmediği yabancı oyunculardan biri olan Luis Advincula, bugün menajer Suzan Naguf ile Özlüce tesislerine geldi. Başkan Recep Bölükbaşı ile yapılan görüşmelerden sonra Advincula 1 yıllığına Arjantin'in Newells Old Boys takımına kiralandı.
ursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kadrosunda düşünmediği yabancı oyunculardan biri olan Luis Advincula, bugün menajer Suzan Naguf ile Özlüce tesislerine geldi. Başkan Recep Bölükbaşı ile yapılan görüşmelerden sonra Advincula 1 yıllığına Arjantin'in Newells Old Boys takımına kiralandı.