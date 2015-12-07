Bursaspor Cuma Günü Oynayacağı Osmanlıspor Mesaisine Başladı

Bursaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Cuma günü konuk edeceği Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Ersul Uzgur yönetiminde Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ersel Uzgur’un saha ortasında futbolcularla yaptığı kısa görüşmenin ardından başlayan çalışma, ısınma koşuları ve istasyon çalışması ile sürdü.

Şişme bot üzerinde yapılan çalışma ilginç görüntüler oluşturdu. Son bölümde iki gruba ayrılan futbolcular, birebir adam geçme ve kaleye gitme organizasyonu gerçekleştirdi.

FATY, 4 HAFTA SONRA TAKIMA KATILDI

Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Ricardo Faty, ilk kez takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşları ile çalışan deneyimli oyuncu, ikinci bölümde ise fizyoterapist eşliğinde ayrı olarak topla çalışmaya devam etti.

Bu arada, sağ dizinden sakat olan Erdem Özgenç, antrenmana katılmadı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.