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Bursaspor Cuma Günü Oynayacağı Osmanlıspor Mesaisine Başladı
Son haftalarda gelen başarısız sonuçların ardından teknikdirektör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi daha aldı, 11 Aralık Cuma yapacakları Osmanlıspor karşılaşması için mesaiye başlayan takım idmanlarını sürdürdü, 1,5 saat süren idmanda ısınma koşuları ve istasyon çalışması yapılarak devam etti
07 Aralık 2015 Pazartesi 12:58
Son haftalarda gelen başarısız sonuçların ardından teknikdirektör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Bursaspor Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi daha aldı, 11 Aralık Cuma yapacakları Osmanlıspor karşılaşması için mesaiye başlayan takım idmanlarını sürdürdü, 1,5 saat süren idmanda ısınma koşuları ve istasyon çalışması yapılarak devam etti
Bursaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Cuma günü konuk edeceği Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Ersul Uzgur yönetiminde Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ersel Uzgur’un saha ortasında futbolcularla yaptığı kısa görüşmenin ardından başlayan çalışma, ısınma koşuları ve istasyon çalışması ile sürdü.
Şişme bot üzerinde yapılan çalışma ilginç görüntüler oluşturdu. Son bölümde iki gruba ayrılan futbolcular, birebir adam geçme ve kaleye gitme organizasyonu gerçekleştirdi.
FATY, 4 HAFTA SONRA TAKIMA KATILDI
Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Ricardo Faty, ilk kez takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takım arkadaşları ile çalışan deneyimli oyuncu, ikinci bölümde ise fizyoterapist eşliğinde ayrı olarak topla çalışmaya devam etti.
Bu arada, sağ dizinden sakat olan Erdem Özgenç, antrenmana katılmadı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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