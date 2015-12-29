Bursaspor başkan adayından Sabri Sarıoğlu sürprizi

Bursaspor’da gözler 19 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na çevrildi. Seçim öncesi başkanlığa adaylığını koyan ilk isim olan Timur Noyat, Radyospor'da yayınlanan 'Aydın Cingöz ile Haber Aktif' programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kulübün borcunun vergiler dahil 370 milyon TL olduğunu söyleyen Noyan, "Başkan olursanız ve Hamza Hamzaoğlu Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’nu isterse alır mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi: "Sabri çok iyi bir futbolcu. Hamza hoca eğer isterse, ben de başkan olursam transfer ederim. Ancak Galatasaray’da aldığı parayı bizde alamaz."