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Bursaspor'a nefes aldıran geri dönüş

Zor günler geçiren Bursaspor 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarı bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başararak ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Bursaspor'a nefes aldıran geri dönüş
 Zor günler geçiren Bursaspor 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarı bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başararak ilk yarıyı galibiyetle kapattı
Zor günler geçiren Bursaspor, Hamzaoğlu yönetimindeki ikinci lig maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde Konyaspor ve Osmanlıspor maçlarını kaybeden ve zor günler geçiren Bursaspor, sahasında konuk ettiği Mersin İdmanyurdu'nu geriden gelerek yendi. Bursa Atatürk Stadı'nda son kez sahaya çıkan Bursaspor, Necid ve Sercan Yıldırım'ın golleriyle 2-1 galip geldi.

Bursaspor, aldığı bu galibiyetin ardından nefes aldı ve 15 puanla 14. sırada kendine yer buldu. Mersin İdmanyurdu ise 10 puanla 17. sırada kaldı.



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