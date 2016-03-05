Bursaspor 3 Puana Tek Golle Ulaştı!

Bursaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup ederek yeni stadyumu Timsah Arena'daki yenilmezlik serisini sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yeşil-beyazlı ekip, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadeleden Deniz Yılmaz'ın tek golü ile galip ayrılan Timsah, puanını 32'ye yükseltti. Ligde son 3 maçtır kalesinde gol görmeyen yeşil-beyazlı takım, son 8 haftadaki 5. galibiyetini elde etti.





TİMSAH ARENA'DA MAĞLUP OLMADI

Yeni stadyumu Timsah Arena'daki 4. lig maçına çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Hamzaoğlu'nun öğrencileri, Arena'nın açılış maçı olan Trabzonspor müsabakasını 4-2'lik skorla kazanırken, Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Yeşil-beyazlı takım, Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup ederek yeni stadyumundaki yenilmezlik serisini sürdürdü.





SERDAR 3 MAÇ SONRA SAHADA

Bursaspor'da ligin 20. haftasında oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde geçirdiği sakatlık sebebiyle Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Eskişehirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen kaptan Serdar Aziz, 3 maç aranın ardından tekrar sahalara döndü. Çaykur Rizepor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Serdar'ın performansı alkış aldı.

DENİZ İLK GOLÜNÜ ATTI

Bursaspor'un ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Deniz Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı golle yeşil-beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti. Karşılaşmanın 21. dakikasında ceza yayı üzerinde çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan golcü isim, ligde en son Trabzonspor formasıyla yine Çaykur Rizespor ağlarını havalandırmıştı.

FATY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşma öncesi 3 sarı kart sınırında bulunan Bursaspor'un orta saha oyuncu Ricardo Faty, mücadelenin 40. dakikasında ikili mücadele sırasında ayağını rakibi için tehlikeli bir şekilde kaldırınca hakem Tolga Özkalfa tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 4 sarı kart sınırına ulaşan Faty, ligin 24. haftasında oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN SON 7 HAFTADA 5. MAĞLUBİYET

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek 5 maç sonra galibiyetle tanışan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Bursaspor karşılaşmasında yine rakibine boyun eğerek son 7 haftadaki 5. mağlubiyetini elde etti. Karadeniz ekibi, 29 puanda kaldı.