Bursaspor 1 - 1 Torku Konyaspor Maç Sona Erdi

Süper Lig'de 33. hafta maçında Bursaspor, Torku Konyaspor'u ağırladı. İki takım da maça kontrollü başlarken ilk gol 41'de Deniz Yılmaz'ın ayağından geldi ve Bursaspor 1-0 öne geçti.



Bu golden 4 dakika sonra bu kez Halil İbrahim Sönmez sahneye çıktı ve Torku Konyaspor soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda uzun süre önemli bir pozisyon yaşanmazken, 90. dakikada Deniz Yılmaz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü atamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Torku Konyaspor puanını 63, Bursaspor ise 41 yaptı.

BURSASPOR: 1 - TORKU KONYASPOR: 1

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Cevdet Kömürcüoğlu, Soner Maraş

BURSASPOR: Harun Tekin, Hosogai, Şamil Çinaz, Sivok, Jem Paul Karacan, Faty (Dk. 87 Furkan Soyalp), Jorquera, Batalla, Stoch (Dk. 79 Emirhan Aydoğan), Necid (Dk. 70 Mert Örnek), Deniz Yılmaz

TORKU KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ali Çamdalı, Traore (Dk. 62 Holmen), Mbamba, Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 62 Rangelov), Skubic

GOLLER: Dk. 42 Deniz Yılmaz (Bursaspor), Dk. 45+1 Halil İbrahim Sönmez (Torku Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 25 Necid, Dk. 28 Deniz Yılmaz, Dk. 31 Jem Paul Karacan, Dk. 57 Sivok, Dk. 59 Stoch (Bursaspor), Dk. 45+1 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı (Torku Konyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenerek korner çizgisine kadar inen Deniz Yılmaz, topu ön direğe doğru yönelen Necid'in önüne attı. Tehlikeyi fark eden kaleci Serkan Kırıntılı, araya girerek Necid'ten önce meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

17. dakikada Torku Konyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Bajic, topa yerden sert vurdu. Zamanında kademeye giren Şamil Çinaz, kayarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyon, kornerle sonuçlandı.

29. dakikada Torku Konyaspor atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Uslu, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Traore, meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu. Araya giren Şamil Çinaz'a çarpan top, yön değiştirerek kornere çıktı.

42. dakikada Bursaspor'un golü geldi. Sol kanattan hareketlenen Stoch, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Mehmet Uslu, Necid'ten önce meşin yuvarlağa kafayla müdahale etti. Pozisyonu iyi takip eden Deniz Yılmaz, önüne düşen topu sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

45+1. dakikada konuk takım skoru eşitledi. Uzun taç atışı sonrası sağ kanattan ceza sahasına giren Halil İbrahim Sönmez, çaprazdan topu plase bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada ilk tehlikeli atağı Torku Konyaspor geliştirdi. Sağ kanattan hareketlenen Mbamba, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Baljic'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta gitti.

66. dakikada Torku Konyaspor atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Bajic, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Rangelov'un gelişine sert şutunda filelere yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Harun Tekin son anda tokatladı.

69. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Jem Paul Karacan, topu arka direğe doğru gönderdi. Necid'in kale alanı içinden yatarak topa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı iki hamlede yakaladı.

88. dakikada Bursaspor atağında Furkan Soyalp'in pasıyla ceza sahasının önünde topla buluşan Deniz Yılmaz'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

90+4. dakikada Mert Örnek'in isabetli ara pasıyla ceza sahasına giren Deniz Yılmaz, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, iyi bir zamanlamayla meşin yuvarlağa müdahale etti. Torku Konyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.