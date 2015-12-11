Bursaspor 0 – 4 Osmanlıspor Yeşil Beyazlı Ekip Darma Dağın Maç Özeti Golleri

Son hatalarda düşüşünü sürdüren Bursaspor evinde Osmanlıspor'u konuk etti, ilk yarısı 3-0 Osmanlıspor'un üstünlüğü ile biten karşılaşmada ikinci farkı 4'e çıkaran Osmanlıspor net bir skora imza atmış oldu
Stat: Bursa Atatürk
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy
Bursaspor: Mert Günok, Luis Advincula, Serdar Aziz, Dany Nounkeu, Emre Taşdemir (Dk. 86 Tomas Necid), Bakaye Traore, Bekir Yılmaz, Aziz Behich, Filipe Josue (Dk. 46 Hajime Hosogai), Balazs Dzsudzsak, Tom De Sutter (Dk. 71 Miroslav Stoch)
Osmanlıspor: Ahmet Şahin, Uğur Demirok, Bilal Aziz Özer, Papa Ndiaye, Avdija Vrsajeviç (Dk. 16 Bakary Soro), Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Musa Çağıran, Raul Rusescu (Dk. 78 Pierre Webo), Aminu Umar, Andrei Torje
Goller: Dk. 12 Ndiaye, Dk. 17 ve 84 Aminu Umar, Dk. 30 Raul Rusescu (Osmanlıspor)
Sarı kart: Dk. 5 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 15. haftasında Bursaspor ile Osmanlıspor takımları arasında oynanan karşılaşma 4-0 Osmanlıspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bursaspor, bu mağlubiyetle ligde galibiyet hasretini 4'e yükseltti.
52. dakikada Balazs Dzsudzsak'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada Emre Taşdemir topa kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
62. dakikada Bursaspor'da Hajime Hosogai'nin ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
82. daikkada Balazs Dzsudzsak'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanına gelen topu Traore kafayla indirdi. Tomas Necid'in yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta gitti.
84. dakikada Musa Çağıran'ın arka alandan pasında arkaya sarkan Aminu Umar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0 - 4.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi konuk Osmanlıspor 4 - 0 galip tamamladı.